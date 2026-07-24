Kumyalı Arpaçay Silosu'nda Patlama: Bir Kişi Kayıp

Kumyalı'da bulunan Arpaçay Silosu'nda bugün meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre patlamanın ardından bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, kayıp kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve patlamanın çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını açıkladı.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.