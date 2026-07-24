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Rum Ulusal Konseyi bugün toplanıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in pazartesi günü Kıbrıs’a yapacağı ziyaret öncesinde Rum Ulusal Konseyi bugün toplanacak.
Rum Ulusal Konseyi bugün toplanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmek için yarın sabah Atina’ya gidecek.

Fileleftheros gazetesi görüşmelerin merkezinde Guterres’in adaya yapacağı ziyaretin bulunduğunu, herkesin dikkatinin ise BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in pazar günü Ankara’da Hakan Fidan’la yapacağı görüşmeye çevrildiğini yazdı.

Rum siyasi liderliğinin bugünkü toplantıda mevcut gelişmeleri ele alacağını, fakat bulmacada önemli bir boşluk bulunduğunu, bunun ise Holguin’in Ankara’ya yapacağı ziyaret olduğunu yazan gazete, Holguin’in Fidan’la yapacağı görüşmenin Kıbrıs sorunundaki gelişmeler açısından kritik öneme sahip olarak addedildiği ifade edildi.

Hristodulidis’in yarın sabah ise Atina’ya gideceğini ve Miçotakis’le durum değerledirmesi yapacağını yazan gazete, Rum Yönetimi ile Atina’nın Kıbrıs sorununun kritik olduğunu belirttiği bu aşamasında hareketlerini koordine etmek istediklerini kaydetti.

Haberde Hristodulidis’in çarşamba günü ise yakın çalışma arkadaşlarıyla Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Guterres’in Kıbrıs ziyareti konulu bir görüşme yaptığı da belirtildi.

- Hristodulidis’in konuşması

Haravgi’ye göre Hristodulidis çarşamba günü “Girne belediyeleri, köyleri ve göçmen örgütlerinin anti-işgal etkinliğinde” yaptığı konuşmada Rum hükümetinin amacının ülkenin tüm yasal sakinlerine barış, güvenlik ve refah koşullarında istedikleri yerde yaşama, çalışma, üretme ve faaliyette bulunma hakkını sağlayacak sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüm olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis Kıbrıs sorununun mahkeme salonlarında değil siyasi müzakereler yoluyla çözülecek olmasına rağmen var olduğunu ileri sürdüğü işgalin hukuki boyutunun ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Buna paralel olarak AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması yönündeki isteklerine vurgu yapan Hristodulidis, Kıbrıs sorununun bir Avrupa meselesi olduğunu ve AB’nin gelişmelerde öncü bir role sahip olması gerektiğine işaret etti.

Hristodulidis Avrupa-Türkiye ilişkilerindeki herhangi bir ilerlemenin Kıbrıs sorunundaki özlü gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunun artık açıkça ortaya çıktığını da savundu.

Fileleftheros’ta yer alan habere göre ise Hristodulidis aynı etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye hükümeti, Kıbrıs Türk lideri ve Kıbrıs içinde ve dışındaki tüm ilgililere mesaj göndererek siyasi irade olması halinde Kıbrıs sorununda tüm ilgili tarafların yararına olacak bir çözüme varılabileceğini söyledi.

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