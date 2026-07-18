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Ayia Napa'da gece kulüplerine polis baskını: 1.400'den fazla "gülme gazı" tüpü ele geçirildi

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Güney Kıbrıs'ta polis, Ayia Napa'daki eğlence merkezlerine yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Operasyonda, yasa dışı olarak satıldığı belirlenen 1.400'den fazla nitröz oksit (gülme gazı) tüpü ile çok sayıda ekipmana el konuldu.
Ayia Napa'da gece kulüplerine polis baskını: 1.400'den fazla "gülme gazı" tüpü ele geçirildi

Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, Ayia Napa'da faaliyet gösteren gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, müşterilere satılmak üzere bulundurulan 1.400'ün üzerinde nitröz oksit kapsülü, gaz tüpleri, balonlar ve gazın kullanımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.

Denetimler sırasında bazı işletmelerin ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği de tespit edilirken, olayla bağlantılı soruşturma başlatıldı. Polis, ele geçirilen maddelerin delil olarak muhafaza altına alındığını ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. 

Nitröz oksit, kamuoyunda "gülme gazı" olarak biliniyor ve kısa süreli öfori etkisi nedeniyle özellikle turistik eğlence merkezlerinde kötüye kullanılabiliyor. Yetkililer, maddenin kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına, bilinç kaybına ve oksijen yetersizliğine bağlı hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekti. 

Rum polisi, yaz sezonunda Ayia Napa ve Protaras başta olmak üzere turistik bölgelerde benzer denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. 

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