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Rum Merkezi Cezaevi’ne insansız hava aracıyla uyuşturucu sokma girişimi engellendi

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Güney Kıbrıs’ta Rum Merkezi Cezaevindeki mahkumlara dün sabah yine insansız hava aracıyla uyuşturucu madde atılmaya çalışıldı.
Rum Merkezi Cezaevi’ne insansız hava aracıyla uyuşturucu sokma girişimi engellendi

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde cezaevinde faaliyette olan anti-drone sisteminin insansız hava aracını ve taşıdığı paketi tespit ettiğini ve daha sonra bunlara yetkililer tarafından el konulduğunu yazdı.

Polisin olaydan haberdar edildiğini ve pakette 40 gram hint keneviri tespit edildiğini yazan gazete, bunun akabinde bir vatandaşın da cezaevi yakınlarında içerisinde 40 gram uyuşturucu olan benzer bir paket daha bulduğunu belirtti.

Haberde polisin dronu kullanan kişiyi tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.

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