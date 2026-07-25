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Gazeteci Yazar Makarios Drusiotis Ağır Ceza’da yargılanacak

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Drusiotis davanın siyasi amaç taşıdığını öne sürdü.
Gazeteci Yazar Makarios Drusiotis Ağır Ceza’da yargılanacak

Rum Yönetimi Başsavcılığı, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis ile "Sandy" lakaplı kadın hakkında sahte belge düzenleme, yalan haber yayma ve taciz dahil 101 suçlamayı içeren iddianameyi tamamlayarak dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Drusiotis ise davanın siyasi amaç taşıdığını öne sürdü.

Rum Yönetimi Başsavcılığının, “Sandy” davasında iddianamesini tamamladığı, iddiaları ortaya atan Gazeteci-Yazar Makarios Drusiotis ve “Sandy” lakaplı kadına 101 suçlama isnat ederek konuyu Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk ettiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler Drusiotis ve Sandy lakaplı kadına isnat edilen suçlar arasında “sahte belge düzenlemek ve dolaşıma sürmek, yalan haber yayımlamak ve taciz” bulunduğunu yazdı ve davanın eylül ayında görülmeye başlanacağı bilgisini verdi.

Habere göre Drusiotis iddianamenin sunulmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden, aleyhine getirilen suçlamaları reddetti. Drusiotis hakkındaki cezai kovuşturmanın ardında “siyasi maksatlar bulunduğu” görüşünü paylaştı.

Hakkındaki davanın, “dikkatleri Videogate skandalından dağıtmak ve eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yardım eli olduğu” görüşünü de belirten Drusiotis, ‘mafya devlet” olarak adlandırdığı meselede baş tanık olarak değerlendirilmek yerine sanık haline getirildiğinden” şikayet etti.

Drusiotis, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis ve Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’i “mafya devlet" davasında kendilerini dışarıda tutup, aleyhine iddianame sunmakla suçladı. Drusiotis paylaşımında “Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs’ında araştırmacı gazetecilik ceza mahkemesine götürülüyor” ifadesine yer verdi.

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