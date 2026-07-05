Güney Kıbrıs’ta bulunan 9 su arıtma tesisinin su ihtiyacını karşılamadığı belirtildi

Güney Kıbrıs’ta bulunan 9 su arıtma tesisinin, günlük su ihtiyacını karşılamadığı belirtildi.

Kathimerini gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bulunan 9 su arıtma tesisinin, turizm mevsimi de olmasına bağlı olarak yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamadığını yazdı.

Arıtma tesislerinin günlük su üretimi kapasitesine ilişkin verilere de ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete, beş büyük şehrin günlük su ihtiyacının 385 bin metre küp, arıtma tesislerinden üretilen günlük su miktarının ise 282 bin metre küp olduğunu belirtti.