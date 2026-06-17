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Ay. Napa’da İsrailliler ile Rumlar arasında bıçaklı kavga

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Ay. Napa’da İsrailliler ile Rumlar arasında bıçaklı kavga
Ay. Napa’da İsrailliler ile Rumlar arasında bıçaklı kavga

Ay. Napa’daki bir eğlence merkezi önünde İsrailli turistler ile Rumlar arasında çıkan bıçaklı kavgada dört kişi yaralandı. Rum polisinin “Cinayet girişimi” kabul ettiği olayla ilgili 21 yaşındaki İsrailli turist tutuklandı.

Riknews ve SigmaLive’e göre, Ay. Napa’daki eğlence merkezi önünde bu sabah saat 04.30’da meydana gelen olayda üç Rum bıçakla yaralandı, bir İsrailli turist ise başı ve yüzünden darbe aldı.

Sebebi henüz belirlenemeyen kavgada bıçak kullanarak 25 ve 41 ve 22 yaşındaki üç Rum’u yaralayan 21 yaşındaki İsrailli tutuklanırken, diğerinin de tutuklanabileceği bilgisi verildi. Yaralananlar arasında, kavgayı ayırmak için müdahale eden eğlence merkezinin bitişiğindeki dükkan çalışanları da bulunuyor.

 

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