Lefkoşa Yakınlarında Askeri Tatbikatta Çıkan Yangın Büyüdü: İki Köy Tahliye Edildi

Güney Kıbrıs'ın Larnaka bölgesindeki Kalo Horio (Kalo Chorio) atış poligonunda Milli Muhafız Ordusu'nun gerçekleştirdiği eğitim sırasında çıkan orman yangını kısa sürede kontrolden çıkarak yerleşim alanlarına ulaştı. Yetkililer, Ayia Anna ve daha sonra Psevdas köylerinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Yangının pazartesi günü saat 12.40 sıralarında canlı mühimmat kullanılan askeri eğitim esnasında başladığı bildirildi. Alevlerin atış sahasının dışına yayılması üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Dairesi personeli ve yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi. Operasyonun koordinasyonu Orman Dairesi tarafından yürütülüyor.

Sivil Savunma Sözcüsü Panayiotis Liasidis, Ayia Anna'da yaşayan yaklaşık 350 kişinin tedbir amacıyla Mosfiloti'deki geçici barınma merkezine nakledildiğini açıkladı. Polis ekipleri de tahliye ve güvenlik çalışmalarına destek verdi.

Yangının köyde bazı evlere sıçradığı ve maddi hasara yol açtığı belirtilirken, gönüllü ekiplerin de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi. Yangına müdahale sırasında bir gönüllü itfaiyeci yüksekten düşerek bacaklarından yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yangının çıkış noktasının askeri atış sahası olması nedeniyle bölgede patlamamış mühimmat bulunabileceğini, bunun da ekiplerin alevlerin merkezine ulaşmasını güçleştirdiğini belirtti. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının farklı noktalara sıçraması ise söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Öte yandan bazı bölge sakinleri, cep telefonlarına gönderilmesi gereken acil uyarı mesajlarının gecikmeli ulaştığını ve ilk uyarıyı kilise çanlarının çalınmasıyla aldıklarını öne sürdü.

Mobil cihazlara uyarı mesajları gönderildi.