Ataoğlu, Kantara Gençlik Kampı’nda gençlerle buluştu

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından her yıl gençlere yönelik düzenlenen Kantara Gençlik Kampı gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Ataoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı, Gençlik Dairesi eski Müdürü Hüseyin Ozanoğlu ve Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan eşlik etti.

Kampta konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, gençlik kamplarının gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kamplarda kurulan dostluk ve kardeşlik bağlarının gençlerin yaşamlarında kalıcı izler bıraktığını vurgulayan Ataoğlu, kamplara gösterilen yoğun ilgi ve talebin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Ataoğlu konuşmasında, Kantara Gençlik Kampı’nın gençlere daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir ortam sunabilmesi amacıyla kapsamlı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin en iyi şartlarda vakit geçirebilmesi için Kantara Gençlik Kampımızda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Kamp alanındaki çeşitli bölümleri yenileyerek kullanım koşullarını iyileştirdik. Bunun yanında mutfak teçhizatlarını da tamamen yenileyerek daha modern ve işlevsel hale getirdik.

Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissedecekleri, güvenli ve kaliteli bir kamp ortamı oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Gençliğimize yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Konuşmasının ardından gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Ataoğlu, onların istek, öneri ve beklentilerini dinleyerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik, gençlerle kurulan sıcak diyalog ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.