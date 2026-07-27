Çeler'den Mühür çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu programa katılarak Kıbrıs sorunu, ekonomi, sağlık, demokrasi ve yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçmene doğrudan seslenen Çeler, “Mührü TDP’ye vurmanızı istiyoruz” diyerek halktan destek istedi.

Yaklaşan seçimlerin yalnızca siyasi partiler için değil, ülkenin geleceği açısından da önemli olduğunu belirten Çeler, TDP’nin hazırlıklarını tamamladığını ve ülkenin sorunlarını çözecek kadrolara sahip olduğunu söyledi.

“Mührü TDP’ye vurun” çağrısında bulunan Çeler, bunun yalnızca bir seçim talebi olmadığını belirterek, dürüst, şeffaf ve halkın sorunlarına çözüm üreten bir yönetim anlayışını birlikte inşa etme çağrısı olduğunu ifade etti.

Çeler, TDP’nin hedefinin Meclis’te güçlü şekilde temsil edilerek halkın beklentilerine cevap verecek politikaları hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretiyle ilgili de konuşan Çeler, beklentilerin gerçekçi tutulması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının yeni bir hayal kırıklığı yaşamaması gerektiğini söyledi.

Yıllardır devam eden çözümsüzlüğün toplumu her geçen gün daha fazla yıprattığını ifade eden Çeler, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm iradesinin ortaya konulmasının önemine dikkat çekti.

Ülkenin uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını savunan Çeler, dünyayla ilişkilerin zayıfladığını, ekonomik ve ticari imkanların daraldığını, bunun da toplumun geleceğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çeler, üreten ve çalışan kesimlerin yeterince desteklenmediğini savundu. İş güvenliği konusunda yaşanan ihmallerin can kayıplarına yol açtığını belirten Çeler, insan hayatının ekonomik kaygıların gerisinde bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Sağlık alanındaki sorunlara da değinen Çeler, TDP’nin temel hedeflerinden birinin Genel Sağlık Sigortası sistemini hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Her yurttaşın gelir durumuna bakılmaksızın nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetine ulaşabilmesi gerektiğini belirten Çeler, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve eşitlikçi bir yapıya kavuşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Mevcut yönetim anlayışını eleştiren Çeler, ülkede planlama eksikliği yaşandığını ve birçok alanda ciddi gerileme olduğunu savunarak, “Bu ülke her alanda çöküşün sembolü oldu” ifadelerini kullandı.