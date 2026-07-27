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Ahmet Orun aday olma niyetinin olmadığını açıkladı

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Ahmet Orun aday olma niyetinin olmadığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu
Ahmet Orun aday olma niyetinin olmadığını açıkladı

İşte o açıklama;

DEĞERLİ DOSTLAR;

Bazı sosyal medya gazetelerinde çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberlerden dolayı kendi sayfamdan bir açıklama yapma gereği hissettim.

Öncelikle şunu söylemek isterim ki bugüne kadar hiçbir platformda İskele Belediye başkanlığına aday olma gibi bir düşüncemin olduğunu söylemedim.

Sadece bana telefoniyen bazı haber sitelerinin ulaşıp düşüncemi sorması üzerine, herkesin aday olma hakkı olduğu gibi benimde bu hakkım olduğunu ama bu dönem için böyle bir niyetimin olmadını söyledim.

Şu an halen UBP İskele Meclis üyesiyim ve 4 yıldır Belediye Başkanımız Hasan Sadıkoğlu ile gayet uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. Geçmişte babamla yaşanan siyasi bir yarış olmuştur ama hiçbir şekilde kişisel sorunumuz olmamıştır. Dostluğumuz bakidir.

Bu gibi mesnetsiz ve olumsuz algı yaratmaya çalışan haber sitelerine lütfen itibar etmeyin.

TÜM DOSTLARA SAYGILAR

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