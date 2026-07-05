Polisten İskele'deki yangın ile ilgili açıklama

İskele'de Long Beach bölgesinde bulunan Rise Apartmanı'nda bugün saat 17.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle yüksek katlı binada mahsur kalan apartman sakinlerinin tahliyesi, polis itfaiyesine ait hidrolik merdivenli araçlarla sürdürülüyor.

Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri de müdahale ederek çalışmalara destek veriyor.

Dumandan etkilenen bazı kişiler ise olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçiriliyor.

Yangına müdahale ve tahliye çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.