İskele’deki inşaatta "pes" dedirten görüntüler

İskele’de yapımı devam eden bir inşaatta kaydedilen görüntüler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda “pes” dedirtti.

Duyarlı vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, inşaatın üst katlarında çalışan işçilerin, iş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında alınması gereken önlemler olmadan çalıştığı görüldü. Yüksekte çalışma sırasında kullanılması gereken güvenlik tedbirlerinin eksik olması dikkat çekti.

Fotoğraflara yansıyan görüntüler, hem çalışanların can güvenliği hem de işverenlerin yasal yükümlülükleri konusunda soru işaretleri yarattı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sıklıkla dikkat çektiği yüksekte çalışma kurallarına uyulmadığı izlenimi veren görüntüler, “Bu kadarı da fazla” yorumlarına neden oldu.

Vatandaşlar, olası iş kazalarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumların denetimlerini artırması ve gerekli önlemlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanması çağrısında bulundu.