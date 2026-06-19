  • BIST 14734.5
  • Altın 6203.66
  • Dolar 46.4304
  • Euro 53.2822
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

İskele’deki inşaatta "pes" dedirten görüntüler

» »
İskele’deki İnşaatta Güvenlik İhmali İddiası: Yüksek Katlarda Önlemsiz Çalışma Tepki Çekti
İskele’deki inşaatta "pes" dedirten görüntüler

İskele’de yapımı devam eden bir inşaatta kaydedilen görüntüler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda “pes” dedirtti.

Duyarlı vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, inşaatın üst katlarında çalışan işçilerin, iş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında alınması gereken önlemler olmadan çalıştığı görüldü. Yüksekte çalışma sırasında kullanılması gereken güvenlik tedbirlerinin eksik olması dikkat çekti.

Fotoğraflara yansıyan görüntüler, hem çalışanların can güvenliği hem de işverenlerin yasal yükümlülükleri konusunda soru işaretleri yarattı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sıklıkla dikkat çektiği yüksekte çalışma kurallarına uyulmadığı izlenimi veren görüntüler, “Bu kadarı da fazla” yorumlarına neden oldu.

Vatandaşlar, olası iş kazalarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumların denetimlerini artırması ve gerekli önlemlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanması çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele ve köylerde Su hatlarını yenileme çalışmaları devam ediyor04 Haziran 2026 Perşembe 09:16
  • Yenierenköy’de Dam Çöktü: 15 Yaşındaki Genç Yaralandı02 Haziran 2026 Salı 17:17
  • İskele’de Kumarhanede Düşürülen Cüzdanı Çaldığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:20
  • Sınırüstü’nde izinsiz yakılan ateş 5 dönümlük araziyi kül etti29 Mayıs 2026 Cuma 15:49
  • Sürücülerin Dikkatine28 Mayıs 2026 Perşembe 13:37
  • Sadıkoğlu, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:02
  • İskele Long Beach'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs yoğun bakımda17 Mayıs 2026 Pazar 21:53
  • İskele Belediyesi, iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı14 Mayıs 2026 Perşembe 14:34
  • Kayıp Otobüs Şehitleri anıldı13 Mayıs 2026 Çarşamba 13:41
  • İskele'ye Anneler günü hediyesi 5000 adet zeytin ağacı08 Mayıs 2026 Cuma 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti