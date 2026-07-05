İskele'de yüksek katlı binadaki yangın korkuttu, itfaiye tahliye yaptı!

İskele'de apartman yangını paniğe neden oldu: Çok sayıda kişi tahliye edildi

İskele'de bulunan Riverside Residence'ta çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre apartmanın en üst katında başladığı değerlendirilen yangın nedeniyle binada bulunan onlarca kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda apartmanda mahsur kalan vatandaşları tek tek güvenli şekilde tahliye etti.

Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan binada bulunanların güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcadı.

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