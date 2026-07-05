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Gazimağusa'da 59 Yaşındaki Kişi Evinde Ölü Bulundu

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Gazimağusa'da yaşayan 59 yaşındaki Münür Tilki, ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulundu.
Gazimağusa'da 59 Yaşındaki Kişi Evinde Ölü Bulundu

Gazimağusa'da yaşayan 59 yaşındaki Münür Tilki, ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Münür Tilki'nin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Tilki'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

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