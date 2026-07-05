Düğünde Taşkınlık Çıkaran Şahıs Polisi Darp Ederek Görevini Engelledi

Akdoğan'da bir düğün salonunda alkollü olduğu sırada taşkınlık çıkaran 35 yaşındaki bir kişi, bir şahsı darp ettikten sonra kendisini tutuklamak isteyen polis memurunu da darp ederek görevini yapmasını engelledi.

Akdoğan'da bir düğün salonunda alkollü olduğu sırada taşkınlık çıkaran 35 yaşındaki bir kişi, bir şahsı darp ettikten sonra kendisini tutuklamak isteyen polis memurunu da darp ederek görevini yapmasını engelledi.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. S.A. (35), yapılan alkol testinde 132 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Ardından M.N.'nin (48) başına yumruk atarak darp etti.

Şüpheli, kendisini tutuklamaya çalışan polis memurunu göğsünden itip bileğini bükerek darp ederek görevinden men ederken, polis memuruna küfür edip şiddet kullanma tehdidinde de bulundu.

S.A. suçüstü tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.