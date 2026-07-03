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Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Fizyoterapistler Derneği arasında iş birliği protokolü...

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD) arasında toplum sağlığının geliştirilmesi, fizyoterapi hizmetlerinin desteklenmesi ve mesleki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Fizyoterapistler Derneği arasında iş birliği protokolü...

KTFD’den yapılan açıklamaya göre protokol, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan Dericioğlu tarafından düzenlenen imza töreniyle yürürlüğe girdi.

Açıklamaya göre, bu protokolle birlikte Gönyeli-Alayköy Belediyesi, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık ve fizyoterapi kuruluşlarının iş yeri izin belgesi yenileme süreçlerinde Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından düzenlenmiş güncel aktif üyelik belgesinin ibrazını şart koşan ve denetimsel süreçleri destekleyen ilk belediye oldu.

Açıklamada bu uygulama, “mesleki standartların korunması ve yetkin fizyoterapi hizmetlerinin desteklenmesi açısından önemli bir adım” olarak nitelendirildi.

Protokol kapsamında taraflar; topluma yönelik eğitim, seminer ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmesi, sağlıklı yaşam ve hareket kültürünü teşvik eden projelerin hayata geçirilmesi, belediye bünyesinde fizyoterapi danışmanlığı ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, ortak sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ile yaşlılar, çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik destekleyici programların hazırlanması konularında iş birliği yapacak.

Dericioğlu

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dericioğlu ise, derneğin uzun yıllardır savunduğu mesleki denetim ve kalite güvencesi anlayışının ilk kez bir yerel yönetim tarafından resmi bir uygulamaya dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dericioğlu, bu protokolün diğer belediyelere de örnek olması temennisinde bulundu.

 

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