Lefkoşa’nın geniş bir bölümünde elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 04.00 ile 06.00 arasında Lefkoşa’nın birçok bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kesintiden; Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge, Yeni Yüzyıl Anaokulu ve civarı, KT Müteahhitler Birliği Binası, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve çevresi, İçişleri Bakanlığı çevresi, Göçmenköy (Metropol Yolu) trafik ışıkları bölgesi, S.O.S. Çocuk Köyü civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarı, BRTK, Esnaf ve Sanatkârlar Sitesi, Veteriner Dairesi ve civarları, Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Benli Gıda civarı, Vedat Benzinci karşısının kuzey kısmı, Yenikent Oypaş Sitesi civarı, Eski Gönyeli-İkahalıköy Yolu, Gönyeli Alayköy Kavşağı civarı, Lefkoşa Fuar Alanı ve çevresi, Gönyeli Çemberi civarı, Devlet Hastanesi çevresi, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Sivil Savunma ve çevresi, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin güney kısmı, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölge ile Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arasındaki bölgeler etkilenecek.

Kurum, çalışmaların seyrine bağlı olarak elektriğin belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceğini belirterek, vatandaşların şebekede her an enerji varmış gibi davranmaları gerektiğini vurguladı.

KIB-TEK ayrıca bölge halkının gerekli tedbirleri almasını isterken, yaşanacak rahatsızlıktan dolayı özür diledi.