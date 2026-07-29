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Güç-Sen: Ek mesai ödemeleri ile ilgili sözler yerine getirilmedi, Maliye Bakanı açıklama yapmalı

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Güç-Sen, ek mesai ödemelerine ilişkin verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı kamuoyunu bilgilendirmeye çağırdı.
Güç-Sen: Ek mesai ödemeleri ile ilgili sözler yerine getirilmedi, Maliye Bakanı açıklama yapmalı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), ek mesai ödemeleri konusunda Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, kamuoyunu bilgilendirme çağrısı yaptı.

Sendika Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Berova’nın, altı sendikaya, “ek mesai ödemelerindeki geriliğin giderileceğini ve temmuz ayında nisan ayına ait ek mesai ödemelerinin yapılacağını açıkladığı” savunularak, bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadığı, verilen sözlerin akıbetinin “belirsiz” bırakıldığı kaydedildi.

Bundan sonra eylemlerden dolayı oluşacak her türlü aksaklık ve mağduriyetlerin sorumlusunun Maliye Bakanlığı olacağı belirtilen açıklamada, Bakanlığa, kamuoyunu bilgilendirme çağrısında bulunuldu.

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