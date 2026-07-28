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Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis: Hedef gayriresmi genişletilmiş toplantı

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Rum basınında yer alan habere göre Guterres, sürecin ilerletilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.
Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis: Hedef gayriresmi genişletilmiş toplantı

Phileleftheros'un haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik güçlü bir bağlılık bulunduğunu söyledi.

Rum basınında yer alan habere göre Guterres, sürecin ilerletilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Hedef gayriresmi genişletilmiş toplantı

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise hedefin, görüşmelerin yeniden başlaması için zemin oluşturacak gayriresmi genişletilmiş bir toplantının toplanması olduğunu açıkladı. 

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