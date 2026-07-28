İskele Belediyesi Yaz Etkinlikleri Çocuklarla Buluşuyor

İskele Belediyesi'nin, İskele Gençlik Merkezi (İGEM) bünyesinde düzenlediği Yaz Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 21 Temmuz'da başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek program kapsamında 5-12 yaş arasındaki çocuklar, birbirinden eğitici ve eğlenceli atölyelerde hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, yaz tatillerini verimli değerlendirirken yeni beceriler kazanma, yeteneklerini keşfetme ve sosyalleşme fırsatı buluyor.

Program kapsamında çocuk pilatesi, okçuluk, judo, müzik ve ritim, drama, el becerileri ve yaratıcılık, satranç, takım zekâ oyunları, resim, bilim ve deney, doğa ve çevre ile halk dansları atölyeleri düzenleniyor. Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinlikler, ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

İlk haftada düzenlenen atölyelerde çocukların neşesi ve heyecanı dikkat çekerken, özellikle uygulamalı çalışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaz etkinliklerini zaman zaman ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor. Son olarak El Becerileri ve Yaratıcılık Atölyesi'ni ziyaret eden Sadıkoğlu, eğitmen Tülay Alpler eşliğinde yasemin çiçeğini ipe dizmeyi öğrenen çocuklarla sohbet etti ve ortaya çıkan çalışmaları yakından inceledi.

Çocukların geleneksel el sanatlarını öğrenmelerinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bilgi ve tecrübelerini büyük bir özveriyle çocuklara aktaran eğitmen Tülay Alpler'e teşekkür etti. Etkinliklerin 5 Eylül'e kadar farklı atölyelerle devam edeceği belirtildi.