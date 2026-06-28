Bayrağı kaptı

Geçmiş yıllardaki tecrübesini bir kez daha ortaya koyan Aytan Tosun, yağlı direkten bayrağı kaparak 25.000 TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın sonunda ödül, merhum Hüseyin Aşık'ın oğulları Hasan Aşık ile İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık tarafından takdim edildi.

Yarışmayı baştan sona takip eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, mücadele eden tüm yarışmacıları tebrik etti.

Yarış boyunca olası bir olumsuzluğa karşı ambulans ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri hazır bekletildi. Alınan tedbirler sayesinde yarışma herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.