Gayrimenkul Zirvesi başladı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği ve Baştaşlar Grup katkılarıyla gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan Baştaşlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baştaş, gayrimenkul sektörünün , Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi

Birlik Başkanı Hakan Akçam ise 51 bin üyesi olan Birliğin Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösterdiğini dile getirdi

Derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki emlak sektörü ile de iş birliği içerisinde hareket etmek istediğini dile getiren Akçam gayrimenkul sektörü ve yatırımcılarının karşılaştığı bazı sorunları anımsattı.