Soyer: Azerbaycan’dan direk uçuş diyenler, şimdi KKTC için iç hat diyor

Soyer, daha önce gündeme gelen Azerbaycan-KKTC direkt uçuşları konusunda verilen sözlerin hayata geçirilmediğini ifade ederek, son dönemde dile getirilen “Türkiye-KKTC arasında iç hat uygulaması” tartışmalarını eleştirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, “Hani Azerbaycan’dan direkt uçuş başlayacaktı? Bunu söyleyenler şimdi Türkiye-KKTC arası iç hat diyor” ifadelerini kullanarak, hava ulaşımında atılacak adımların vatandaşın lehine somut sonuçlar üretmesi gerektiğini belirtti.
Soyer paylaşımında, Türkiye ile KKTC arasında yapılacak bir protokolle Ercan Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlara yönelik vergi düzenlemeleri veya iadeleri sağlanması halinde bilet fiyatlarının düşürülebileceğini belirtti.
Eski Başbakan, “Her şeye muktedir olanlar neden Türkiye-KKTC arasında protokol imzalayıp Ercan’dan gelecek uçaklara vergi iadesi yapmıyor ki ucuzluk olsun?” ifadelerini kullandı.
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