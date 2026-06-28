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Korsan taksicilik ile itham edilen zanlıya 136 bin TL ceza

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Gönyeli'de polis ekipleri, izinsiz yolcu taşıdığı tespit edilen bir sürücüye korsan taksicilik, KKTC sürüş ehliyeti olmadan araç kullanma ve cam filmi ihlalleri nedeniyle toplam 136 bin 390 TL 50 kuruş para cezası ile 70 ceza puanı uyguladı.
Korsan taksicilik ile itham edilen zanlıya 136 bin TL ceza

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Gönyeli Karakolu ekipleri tarafından, Gönyeli'de bir araç sürücüsünün yolcu taşıma (T) işletme izni olmadı halde, aracında yolcu taşıdığı (korsan taksi) tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, araç sürücüsüne, (T) işletme izinsiz yolcu taşımak suçundan 121 bin 236 TL, KKTC’den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 9 bin 92 TL 70 kuruş ve aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak suçundan 6 bin 61 TL 80 kuruş olmak üzere toplam 136 bin 390 TL 50 kuruş ve 70 ceza puanı yazılarak rapor edildi.

Ayrıca, sürücünün aleyhinde yasal işlem başlatıldığı da bildirildi.

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