  • BIST 13821.01
  • Altın 6603.03
  • Dolar 45.9693
  • Euro 53.6107
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALübnan: Hizbullah İsrail'e, İsrail Beyrut'a saldırmamayı kabul etti

Turizm Polisleri Yeni Sezonla Birlikte Göreve Başladı

» »
Turizm Polisleri, yeni sezonla birlikte İskele Makenzi Plajı, Lefkoşa Surlariçi ve Girne Antik Liman’da sahadaki görevlerine başladı.
Turizm Polisleri Yeni Sezonla Birlikte Göreve Başladı

Yabancı dil bilgisi ve ilk yardım konularında eğitimli olan Turizm Polisleri; görev yaptıkları bölgelerde yaya ve bisikletli devriyeler gerçekleştirerek, turistlerin ve halkımızın güvenliğini artırmak, kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamak ve ihtiyaç duyan ziyaretçilere rehberlik desteği sunmak amacıyla görev yapmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından hâlihazırda üç ilçede yürütülen Turizm Polisi uygulamasının, önümüzdeki dönemde Gazimağusa bölgesinde de hayata geçirilerek daha geniş bir alana yayılması ve ülkemizin güvenli turizm vizyonunun önemli bir unsuru haline getirilmesi hedeflenmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sadıkoğlu, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:02
  • İskele Long Beach'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs yoğun bakımda17 Mayıs 2026 Pazar 21:53
  • İskele Belediyesi, iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı14 Mayıs 2026 Perşembe 14:34
  • Kayıp Otobüs Şehitleri anıldı13 Mayıs 2026 Çarşamba 13:41
  • İskele'ye Anneler günü hediyesi 5000 adet zeytin ağacı08 Mayıs 2026 Cuma 11:41
  • İskele’de Araçtan Cüzdan Hırsızlığı: Zanlı Kadın Tutuklandı07 Mayıs 2026 Perşembe 16:06
  • Mehmetçik-Büyükkonuk halkı istedi.. Mehmetçik köyünün çehresini değiştiren başkan yeniden aday...07 Mayıs 2026 Perşembe 14:10
  • Hasan Sadıkoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı07 Mayıs 2026 Perşembe 10:32
  • İskele Sınırüstü’nde 12 Yıllık Yol Çilesi Sürüyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 09:00
  • KTOEÖS, öğlenden sonra İskele, Karpaz, Gazimağusa ve çevredeki okullarda grev ve eylemde olacak04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti