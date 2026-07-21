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Rum basını: Guterres temaslarında tüm başlıklar masada olacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adada gerçekleştireceği temaslar sırasında, tüm konuların masaya konmasının beklendiği kaydedildi.
Rum basını: Guterres temaslarında tüm başlıklar masada olacak

Politis gazetesi “Guterres Tarafından Her Şey Masada- Holguin Lefkoşa’dan Önce Ankara’da” başlığıyla yer verdiği haberinde, Guterres ve çalışma arkadaşlarından oluşan üst düzey grubun temas programına bakıldığında, BM’nin Kıbrıs sorununda koordineli bir çaba göstermeye hazırlandığının görüldüğünü yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ise çarşamba günü Brüksel’de AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Raffaele Fitto’yla bir araya geleceğini yazan gazete, Holguin’in Kıbrıs’a gelmeden önce Ankara’ya gideceğini de kaydetti.

Haberde, Guterres’in Kıbrıs’a gelecek olmasının  son yıllarda Kıbrıs sorununa ilişin “en önemli müdahale olduğu”,  BM’nin Kıbrıs sorununda uzayan çıkmazın sona ermesine dair koşullar olup olmadığını tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.

Gazete, Guterres’in sürecin ileriki adımlarıyla ilgili ortak bir algı oluşturulmasına özel önem verdiğini ayrıca uluslararası toplumun, sonuç perspektifi olmayan bir diyaloğun devam etmesini değil somut eylemler beklediğini her iki tarafa da açıkça belirtmek istediğini de kaydetti.

Guterres’in Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile iki ortak görüşme yapacağını da anımsatan gazete, Guterres’in programında liderlerle ayrı ayrı yapılacak görüşmeler bulunduğunu da belirtti.

Holguin’in temasları

BM Genel Sekreteri Guterres’in ziyaretinin hazırlıklarına paralel olarak, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de temas turunu sürdürdüğünü kaydeden gazete, Holguin’in yarın Brüksel’de olacağını yazdı.

Holguin’in, Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni özel temsilcisi Raffaelo Fitto’yla görüşeceğini yazan gazete, Holguin’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula vn der Leyen’le de görüşeceğini belirtti.

Holguin’in, Guterres’in Kıbrıs’taki temaslarının ışığında Ankara’ya gitmesi, ardından adaya gelmesinin beklendiği de belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Guterres’i Beklerken- Beş Taraflı Konferansla İlgili Puslu Manzara- BM Genel Sekreterinin Gelişi Işığında Ön Hazırlık” başlıklarıyla yer verdiği haberinde dikkatlerin 29 Temmuz’daki görüşmelerin ardından yapılacak açıklamalara çevrildiğini yazdı.

Guterres’in Kıbrıs’a yapacağı ziyarete kadar olan zamanda, tarafların, nelerin gündeme gelebileceği konusunda kağıt üstünde hazırlık  yaptıklarını yazan gazete, beş taraflı konferansın kaderinin ise “belirsiz olduğunu” öne sürdü.

Gazete iç sayfadan yer verdiği haberinde ise Guterres kartlarını açana kadar tarafların mesajlar göndermeye ve hazırlık yapmaya zaman harcadıklarını  kaydetti.

Tarafların hazırlıklarının Guterres’in liderlerle gerek ortak gerek de ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde nelerin gündeme gelebileceğine odaklandığını yazan gazete, cuma günü ise Rum Ulusal Konseyinin toplanacağını belirtti.

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