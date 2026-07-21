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Casusluk şüphelisi Sultanov’un İngiltere’ye iadesi için süreç başlatıldı

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Rum Yönetimi’nin, geçtiğimiz yıl yaz ayında, Ağrotur Üssündeki İngiliz askeri tesislerini fotoğrafladığı gerekçesiyle tutuklanan 45 yaşındaki Raşad Sultanov’un, İngiltere’ye iadesi edilmesine yönelik işlemleri başlattığı belirtildi.
Casusluk şüphelisi Sultanov’un İngiltere’ye iadesi için süreç başlatıldı

Fileleftheros gazetesi İngiltere’nin, daha önce İngiliz vatandaşı 45 yaşındaki Raşad Sultanov’un casusluk suçundan yargılanabilmesi için Güney Kıbrıs’tan iadesini talep ettiğini anımsattı.

Rum Yönetimi’nin bu talep üzerine Sultanov’un İngiltere’ye iade edilmesi işlemlerini ve prosedürünü başlattığını yazan gazete Sultanav’un İngiliz pasaportu sahibi Azeri olduğunu anımsattı.

Habere göre Rum Başsavcılığı İngiltere’nin iade talebini inceledi ve Sultanov’un İngiltere’ye iade edilmesi yönünde karar üretti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak İngiltere’nin Sultanov’un, İran Devrim Muhafızları “IRGC” ile direk bağlantısının olduğuna inandığını yazdı.

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