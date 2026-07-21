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Mahkumlar Dünya Kupası finalini izleyemedikleri için yangın çıkarmış

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Rum Merkezi Cezaevi’nde mahkumların, pazar gecesi koğuşları ateşe verdiği bildirildi.
Mahkumlar Dünya Kupası finalini izleyemedikleri için yangın çıkarmış

Alithia gazetesi, mahkumların Dünya Kupası finalini sonuna kadar takip etmek istediklerini, ancak televizyonların belirli bir saate kadar açık olma kuralı nedeniyle buna izin verilmediğini; bunu protesto etmek isteyen mahkumların da 5 koğuşta yangın çıkardıklarını yazdı.

Gazete, yangında yatakların, kıyafetlerin ve bazı eşyaların yandığını kaydederken, bir gardiyanın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Limasol’da şirket binası kurşunlandı

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’a bağlı Yermasoya köyünde bulunan bir şirket binasının, hafta sonu kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığını yazdı.

Binada görev yapan temizlikçinin, mesaisine başlayacağı sırada binadaki hasarı fark ederek polise haber verdiğini kaydeden gazete, polisin, binaya ateş açıldığını ve binanın giriş kapısı ile antre kısmında mermi izleri tespit ettiğini belirtti.

Haberde, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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