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Alas'tan DP ve YDP'ye: Hükümetten çekilin, erken seçimin önünü açın

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Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi'ne hükümetten çekilerek erken genel seçimin önünü açmaları çağrısında bulundu
Alas'tan DP ve YDP'ye: Hükümetten çekilin, erken seçimin önünü açın

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) hükümetten çekilerek erken genel seçimin önünü açması çağrısında bulundu.

Halkın Parti’sinden yapılan açıklamaya göre Alas, Ada TV’de Nupelda Karabuğday'ın programına katılarak, Kıbrıs sorunu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyareti, iç siyaset ve seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anan Alas, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine dikkat çekti. Alas, “Türkiye olmasaydı ne yaşanacağı Avrupa Parlamentosu'nun son kararlarıyla bir kez daha görüldü" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a yapacağı ziyareti de değerlendiren Alas, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dört maddelik metodolojisi ile “Statükoya dönmeme” yaklaşımını yanlış bulmadığını belirtti. Geçmiş süreçlerde olumsuz örnekler bulunduğunu söyleyen Alas, ziyaretin sonuçlarının görülmesi gerektiğini kaydetti.

Olası bir müzakere sürecinin başarısızlığa uğraması halinde sonrasına ilişkin yaklaşımın da ortaya konulması gerektiğini ifade eden Alas, olumlu gelişmeler yaşansa dahi müzakerelerin başlaması için henüz yeterli ivme bulunmadığını ve zamana ihtiyaç olduğunu savundu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İç siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alas, Ulusal Birlik Partisi’nin yerel ve genel seçimlerin birlikte yapılmasına yönelik kararını eleştirdi.

İki seçimin aynı gün yapılmasının seçmen ve sandık açısından “Kaosa" yol açabileceğini savunan Alas, geçmiş seçimlerde yüksek oranda geçersiz oy çıktığını, benzer bir durumun tekrarlanabileceğini söyledi.

Alas, hükümetin küçük ortaklarının da bu yaklaşıma ilişkin çekinceleri bulunduğu görüşünü dile getirerek, “Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’ne önerim, şu an hükümetten çekilip bir an önce erken genel seçimin önünü açmalarıdır.” dedi.

Mevcut hükümeti de eleştiren Alas, hükümetin “Yolsuzluk, rüşvet, kara para, sahtecilik ve ihalelerde usulsüzlük” iddialarıyla anıldığını ileri sürdü. Hükümetin yapılan yatırımlar üzerinden kamuoyunda olumlu algı yaratmaya çalıştığını ifade eden Alas, gündeme gelen iddialara ilişkin sorumluluk üstlenilmediğini öne sürdü.

Halkın Partisi’nin seçimlere hazır olduğunu vurgulayan Alas, seçim sonrasında hükümette yer alacaklarına inandıklarını ve “Önce memleket” anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi

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