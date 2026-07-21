  • BIST 14070.98
  • Altın 6169.25
  • Dolar 47.191
  • Euro 53.9085
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Cumhurbaşkanlığı’nda Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu düzenlendi

» »
Resepsiyonda misafirlerin karşılanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanlığı’nda Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’den katılan konuklar arasında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları yer aldı. Resepsiyona ayrıca SoloTürk ekibi ile Türkiye ve Azerbaycan’dan heyetler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman burada yaptığı kısa konuşmada, davetlilere Cumhurbaşkanlığı’na “hoş geldiniz” diyerek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının izolasyon altında tutulmaya çalışılmasına rağmen dünya çapında başarılara imza atan sanatçılara sahip olunduğunu ifade ederek, gecede sahne alacak opera sanatçılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konser verdi. Konserde bariton Tuğrul Enver Töre ile soprano Sermin Dikmen Töre, piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde eserler seslendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Devletleri Teşkilatı’ndan KKTC’ye kutlama mesajı20 Temmuz 2026 Pazartesi 12:34
  • Erhürman, Azerbaycan Dostluk Grubu heyetlerini kabul etti20 Temmuz 2026 Pazartesi 12:34
  • Stefanu: Müzakerelerden elde edilen kazanımlar muhafaza edilmeli20 Temmuz 2026 Pazartesi 12:33
  • Savaş gemileri 20 Temmuz vesilesiyle halkın ziyaretine açıldı20 Temmuz 2026 Pazartesi 11:23
  • İskele'de daire satma vaadiyle 30 bin dolar dolandırıcılığı: Bir kişi tutuklandı20 Temmuz 2026 Pazartesi 09:36
  • Olay çıkardı: Polise saldırınca tutuklandı20 Temmuz 2026 Pazartesi 09:33
  • Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: Yoğun bakımda20 Temmuz 2026 Pazartesi 09:32
  • Törenler, Solo Türk gösterisi ve resepsiyon düzenlenecek20 Temmuz 2026 Pazartesi 09:11
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde isyan: Mahkumlar yangın çıkardı20 Temmuz 2026 Pazartesi 09:09
  • Girne’nin simge isimlerinden sanatçı Mehmet Acar hayatını kaybetti20 Temmuz 2026 Pazartesi 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti