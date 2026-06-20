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İskele’de polise rüşvet teklif etti, tutuklandı

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İskele’de Long Beach Çemberi’nde meydana gelen olayda, Ü.Ö. (45), alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen arkadaşına işlem yapılmamasını sağlamak amacıyla görevli polise telkinde bulunarak 100 ABD doları rüşvet teklif etti.
İskele’de polise rüşvet teklif etti, tutuklandı

İskele’de Long Beach Çemberi’nde meydana gelen olayda, Ü.Ö. (45), alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen arkadaşına işlem yapılmamasını sağlamak amacıyla görevli polise telkinde bulunarak 100 ABD doları rüşvet teklif etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 20 Haziran saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Görevli polise işlem yapmadan kendilerini bırakması yönünde teklifte bulunan Ü.Ö. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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