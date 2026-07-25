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Kaplıca'da 4 kişi hastaneye kaldırıldı, biri yoğun bakımda

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Kaplıca'da karavanların bulunduğu  bölgede bugün, 14.30-14.45 saatleri arasında  yüzmek için denize giren 40 yaşındaki bir erkek şahıs, denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.
Kaplıca'da 4 kişi hastaneye kaldırıldı, biri yoğun bakımda

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu şahıs, çevredekiler tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayın ardından yine denizde yüzmekte olan 5 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğun da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine babaları çocuklarını kurtarmak isterken kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba ve iki çocuğu da çevredekiler tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ile çocukların tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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