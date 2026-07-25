Doğu kesimlerde bugün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, yarından itibaren ise hava açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek sıcaklığının, hafta sonu iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31–34 derece dolaylarında seyretmesi; pazartesinden itibaren ise iç kesimlerde 39-42, sahillerde 35-38 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bugün ise yer yer kuvvetli ve fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.
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