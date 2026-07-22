Güney Kıbrıs'ta 43 derece sıcaklık nedeniyle turuncu alarm ilan edildi

Rum Meteoroloji Dairesi, 43 dereceye yükselmesi beklenen hava sıcaklığı nedeniyle bugün turuncu alarm ilan etti.

Rum radyosunun internet sayfası RİKnews ve diğer internet gazeteleri, haberi “Termometre kırmızıya vurdu” ve “Kavurucu sıcak” vurgusuyla verdi. Haberde turuncu alarmın bugün 12.00’den 17.00’ye kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, sıcaklık iç kesimlerde 43, yüksek kesimlerde ise 32 dereceye olacak.

Rum Çalışma Denetim Dairesi Müdür Vekili Tasula Kiprianidu Leonidu, turuncu alarmın geçerli olduğu saatlerde işverenlerin açık alanlardaki ağır ve orta şiddetli çalışmaları durdurarak iç mekanlara aktarması gerektiğini belirtti.

İş bırakma zorunluluğunun motosikletle yiyecek dağıtan işiler için de geçerli olduğu kaydedildi.