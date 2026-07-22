Ataoğlu: Karma oy sistemi ile iki seçimin aynı anda yapılıp yapılmamasını PM görüşecek

Ataoğlu, “5 Yılda 100 Proje” başlıklı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimler ile genel seçimin aynı gün yapılması tartışmasına değinen Ataoğlu, Demokrat Parti’nin konuyu yetkili kurullarında değerlendireceğini belirtti.

Ataoğlu, ittifak ya da baraj konusunun gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, “İttifak olayı gündemimizde yok. Baraj olayı ve ittifak olayı Demokrat Parti’nin gündeminde yok” dedi.

Demokrat Parti’nin değerlendireceği konuların karma oy sistemi ile iki seçimin aynı anda yapılıp yapılmaması olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu iki başlığın parti yetkili kurullarında ele alınacağını söyledi.

Ataoğlu, “Demokrat Parti’nin gündeminde olan iki seçimin aynı anda olması konusudur ve karma konusudur” ifadelerini kullandı.

Partisinin MYK ve Parti Meclisi toplantısında alınacak karara saygılı olacaklarını belirten Ataoğlu, kararın yetkili kurulların değerlendirmesinin ardından netleşeceğini kaydetti.