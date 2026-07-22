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Başkan Harmancı, Zahra Sokak esnafı ile bir araya geldi

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Zahra Sokak esnafıyla bir araya gelerek bölgede devam eden çalışmalar ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü yanında yapımı süren Otopark Projesi ve Sosyal Aktivite Merkezi hakkında bilgi verdi.
Başkan Harmancı, Zahra Sokak esnafı ile bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Zahra Sokak esnafıyla bir araya gelerek bölgede devam eden çalışmalar ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü yanında yapımı süren Otopark Projesi ve Sosyal Aktivite Merkezi hakkında bilgi verdi.

Başkan Harmancı: “Projenin tamamlanması ile birlikte Zahra Sokak daha da canlanacak”
Başkan Harmancı, Zahra Sokak’ta 2022 yılında yapılan çalışmaların bölgenin dönüşümüne önemli katkı sağladığını belirterek, o dönemde olduğu gibi bugün de esnafla istişare ve iş birliği içerisinde olduklarını söyledi. 

Yapımı devam eden projenin Zahra Sokak’ın daha da canlanmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Harmancı, bölgede otopark kapasitesinin artırılacağını söyledi. 

“Bölgedeki tüm çalışmalarımız birbirini tamamlayan bir bütünü oluşturacak”
Projenin önemli unsurlarından birinin asansör ve merdiven bağlantısı olduğunu ifade eden Harmancı, bu bağlantının Zahra Sokak’a ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti. Oluşturulacak yürüyüş aksının Kanlıdere yürüyüş yolu ile birleşeceğini ve bölgenin daha geniş bir yaya ulaşım ağına bağlanacağını kaydetti.

Başkan Harmancı, Zahra Sokak, Arasta, İplik Pazarı, Selimiye Meydanı ve Kanlıdere hattında gerçekleştirilen çalışmaların birbirini tamamlayan bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, hedeflerinin Lefkoşa’nın bu tarihi bölgesinin dokusunu koruyarak sosyal ve ekonomik yaşamını daha da canlandırmak olduğunu söyledi.

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