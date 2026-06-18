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LTB web sitesi yenilendi: Özel gereksinimli bireyler daha kolay erişilebilecek

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) resmi web sitesi, özel gereksinimli bireylerin belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla yenilenerek, erişilebilirlik standartları geliştirildi.
LTB web sitesi yenilendi: Özel gereksinimli bireyler daha kolay erişilebilecek

Belediye’den verilen bilgiye göre, LTB Bilgi İşlem Şubesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, farklı erişim ihtiyaçlarına sahip kullanıcıların web sitesini daha rahat ve etkin kullanabilmesi adına sisteme yeni düzenlemeler eklendi.

Söz konusu düzenlemeler, görme, motor beceri, disleksi ve bilişsel erişim alanlarındaki ihtiyaçlar dikkate alacak şekilde yapıldı. Bu kapsamda, web sitesine yazı boyutunu büyütme veya küçültme, yüksek kontrast modu, renk ayarları, ekran okuyucu uyumluluğu, klavye ile gezinme kolaylığı ve okunabilirliği artıran bir tasarım sağlandı.

Kullanıcıların yeni düzenleme ile web sitesini kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek, daha rahat kullanabilecekleri belirtilen açıklamada, erişilebilirlik araçlarının da Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle uyumlu şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Açıklamada, yapılan düzenlemelerle sitenin, uluslararası düzeyde kabul gören Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) kriterleri ve kamu kurumlarının dijital hizmetlerinde hedeflenen AA erişilebilirlik seviyesine ulaştırıldığı da kaydedildi.

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