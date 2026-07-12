  • BIST 14321.19
  • Altın 6224.72
  • Dolar 46.9427
  • Euro 53.6176
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Damla Soyalp'ten Gönyeli'de İlk Hamle: "Yeni Bir Hikâye Yazma Zamanı"

» »
Soyalp Hızlı Başladı: Adaylık Mesajıyla Dikkat Çekti
Damla Soyalp'ten Gönyeli'de İlk Hamle: "Yeni Bir Hikâye Yazma Zamanı"

İşte açıklama;

Siyaset, yaşadığın yere sahip çıkmaktır. İnsan hayatını güzelleştirmek, yarına sorumluluk hissetmektir.

25 yıllık gazetecilik hayatım boyunca bu ülkenin sevincine de tanıklık ettim, hayal kırıklıklarına da…

İnsanların sesini duyurmaya, sorunlarını görünür kılmaya çalıştım.

Şimdi ise sadece izleyen, anlatan ya da eleştiren noktada değil; sorumluluk alan tarafta olma zamanı.

Çünkü inanıyorum ki bazen sevdiğiniz yere karşı sadece konuşmak yetmez. Elinizi taşın altına koymanız gerekir.

İşte bu nedenle “Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne başkan adayı olur musun?” dediklerinde büyük bir heyecan duydum.

Sadece heyecan da değil, büyük bir gurur...

Hayatımın en önemli yıllarını bu kentte geçirdim. Sokaklarında yürüdüm, insanlarıyla bağ kurdum, çocuklarımı burada büyüttüm ve burada bir hayat biriktirdim.

Gönyeli-Alayköy’ün köyden kente dönüşümüne tanıklık ettim.

Bu kent, bu ülkenin gözbebeği olduysa, bu kolay olmadı.

Ve işte tam da bu nedenle bu kentin standartlarını kaybetmesinden, yönetim disiplinin daha da zayıflamasından endişe ediyorum. Çünkü o zaman hepimiz üzülürüz.

Bugün geldiğimiz noktada bu güzel kentin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum.

Ama bunu çatışarak değil… Birlikte düşünerek, birlikte üreterek ve birbirimizi duyarak başarabiliriz.

Bu kent için söyleyecek sözüm, yapacak işim ve kurduğum hayallerim var.

Özellikle gençlerin ve kadınların daha fazla söz sahibi olduğu, sosyal yaşamın güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, insanın kendini değerli hissettiği bir kent hayal ediyorum.

Ve biliyorum… Gönyeli-Alayköy bunu başarabilecek güçte bir kent.

Kolay olmayacağını biliyorum. Ama bu yolculuğun en güzel tarafı da tam burada başlıyor: Birlikte yürümekte.

Şimdi yeni bir hikaye yazma zamanı.

Ben hazırım.

Çünkü bu kenti seviyorum...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkan Harmancı: "Varil siyasetine karşı Milani'nin tasarımı ile barış içerikli mesaj veriyoruz27 Haziran 2026 Cumartesi 14:36
  • Lefkoşa'da Seri Bisiklet ve Scooter Hırsızı Yakalandı26 Haziran 2026 Cuma 13:02
  • Lefkoşa'daki Ani Ölümün Nedeni Belli Oldu: Ölüm Sebebi Kalp Krizi26 Haziran 2026 Cuma 12:59
  • LTB web sitesi yenilendi: Özel gereksinimli bireyler daha kolay erişilebilecek18 Haziran 2026 Perşembe 12:51
  • Lefkoşa Yenişehir'de bugün asfaltlama çalışması başlıyor15 Haziran 2026 Pazartesi 08:27
  • Lefkoşa’nın geniş bir bölümünde elektrik kesintisi yapılacak13 Haziran 2026 Cumartesi 20:56
  • CTP kitle toplantılarına Lefkoşa’dan başladı03 Haziran 2026 Çarşamba 17:51
  • Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı: Sürücü Tutuklandı02 Haziran 2026 Salı 17:20
  • Güngör’de Arazi Yangını: 40 Dönümlük Alan Zarar Gördü02 Haziran 2026 Salı 17:18
  • LTB, 7 ekiple sivrisinekle etkin ve biyolojik mücadeleyi sürdürüyor01 Haziran 2026 Pazartesi 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti