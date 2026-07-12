Damla Soyalp'ten Gönyeli'de İlk Hamle: "Yeni Bir Hikâye Yazma Zamanı"

İşte açıklama;

Siyaset, yaşadığın yere sahip çıkmaktır. İnsan hayatını güzelleştirmek, yarına sorumluluk hissetmektir.

25 yıllık gazetecilik hayatım boyunca bu ülkenin sevincine de tanıklık ettim, hayal kırıklıklarına da…

İnsanların sesini duyurmaya, sorunlarını görünür kılmaya çalıştım.

Şimdi ise sadece izleyen, anlatan ya da eleştiren noktada değil; sorumluluk alan tarafta olma zamanı.

Çünkü inanıyorum ki bazen sevdiğiniz yere karşı sadece konuşmak yetmez. Elinizi taşın altına koymanız gerekir.

İşte bu nedenle “Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne başkan adayı olur musun?” dediklerinde büyük bir heyecan duydum.

Sadece heyecan da değil, büyük bir gurur...

Hayatımın en önemli yıllarını bu kentte geçirdim. Sokaklarında yürüdüm, insanlarıyla bağ kurdum, çocuklarımı burada büyüttüm ve burada bir hayat biriktirdim.

Gönyeli-Alayköy’ün köyden kente dönüşümüne tanıklık ettim.

Bu kent, bu ülkenin gözbebeği olduysa, bu kolay olmadı.

Ve işte tam da bu nedenle bu kentin standartlarını kaybetmesinden, yönetim disiplinin daha da zayıflamasından endişe ediyorum. Çünkü o zaman hepimiz üzülürüz.

Bugün geldiğimiz noktada bu güzel kentin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum.

Ama bunu çatışarak değil… Birlikte düşünerek, birlikte üreterek ve birbirimizi duyarak başarabiliriz.

Bu kent için söyleyecek sözüm, yapacak işim ve kurduğum hayallerim var.

Özellikle gençlerin ve kadınların daha fazla söz sahibi olduğu, sosyal yaşamın güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, insanın kendini değerli hissettiği bir kent hayal ediyorum.

Ve biliyorum… Gönyeli-Alayköy bunu başarabilecek güçte bir kent.

Kolay olmayacağını biliyorum. Ama bu yolculuğun en güzel tarafı da tam burada başlıyor: Birlikte yürümekte.

Şimdi yeni bir hikaye yazma zamanı.

Ben hazırım.

Çünkü bu kenti seviyorum...