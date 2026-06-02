Güngör’de Arazi Yangını: 40 Dönümlük Alan Zarar Gördü

Polis açıklamasına göre, yangın 2 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yangın sonucu yaklaşık 40 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen yanarken, muhtelif sayıdaki ağaç da kısmen zarar gördü.
Yangına, Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra askeri personel, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve belediye ekipleri ortak müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
