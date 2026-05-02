Demirhan’da scooter kazası: 41 yaşındaki sürücü yoğun bakımda

Demirhan’da Mustafa Kemal Kıbrıslı Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli scooter sürücüsü H.Y. (41) ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre, batı istikametine doğru seyreden H.Y., yol üzerindeki kasisi geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yola düştü.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer Haberler
  • Taşkınköy’de tüpten sızan gaz yangına neden oldu16 Nisan 2026 Perşembe 13:48
  • Yangın müdahale çalışmaları yarın Lefkoşa’da tanıtılacak14 Nisan 2026 Salı 17:51
  • Gönyeli Barajı’nda dayanışma yürüyüşü: İyilik birlikte büyüdü12 Nisan 2026 Pazar 15:51
  • Markete girip içki çaldılar!12 Nisan 2026 Pazar 12:25
  • LTB’den sanayi bölgesine 482 bin euroluk su altyapı yatırımı05 Nisan 2026 Pazar 13:17
  • Komşusunu bacağından vurdu, İşte detaylar...29 Mart 2026 Pazar 11:49
  • Pazar günü köprü genişletme çalışması yapılacak26 Mart 2026 Perşembe 13:07
  • Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile bir araya geldi25 Mart 2026 Çarşamba 16:54
  • LTB Yol Kapama Duyurusu23 Mart 2026 Pazartesi 18:29
  • Görüş mesafesi azaldı22 Mart 2026 Pazar 15:18
