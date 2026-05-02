Demirhan’da scooter kazası: 41 yaşındaki sürücü yoğun bakımda

Demirhan’da Mustafa Kemal Kıbrıslı Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli scooter sürücüsü H.Y. (41) ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre, batı istikametine doğru seyreden H.Y., yol üzerindeki kasisi geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yola düştü.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.