Salı gününe kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren salı gününe kadar yağmur beklendiğini; salıya kadar şiddetli ve gök gürültülü olacak yağmurun salı günü daha hafif olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısında 21-24; ikici yarısında 27-30 derece; sahillerde ise periyot boyunca 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın genellikle periyodun ilk yarısında güney ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, yarın ve pazartesi günleri ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli; ikinci yarısında yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatleri yer yer sisli; yarın ve pazartesi parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı; salı az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağışlı; çarşamba, perşembe ve cuma ise açık ve az bulutlu geçecek.