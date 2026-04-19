Gök gürültülü sağanak yağmur bugün de etkili olacak!

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, cumaya kadar ise havanın, parçalı veya az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21–24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, periyodun ilk günlerinde genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.