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Murad Aktuğ, Eğitim Bakanlığı’na müsteşar olarak atandı

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Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Aktuğ, Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.
Murad Aktuğ, Eğitim Bakanlığı’na müsteşar olarak atandı

Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Aktuğ, Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca, 8 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak görev yapan Murad Aktuğ’un 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren bu görevinden alınmasına karar verildi.

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci kararnameyle ise Murad Aktuğ’un, 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanması kararlaştırıldı.

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