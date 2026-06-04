Mağusa Futbol Masterleri Bakü’de

3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 30 kişilik kafileyle Bakü’ye giden Mağusa Futbol Masterleri, dostluk maçının yanı sıra kentin tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret edecek. Program çerçevesinde, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer’e de nezaket ziyareti gerçekleştirilecek.

Dostluk Maçı Oynanacak

Mağusa Futbol Masterleri (KKTC), 4 Haziran Perşembe günü Neftçi Bakü Veteranlar ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde organizasyon hakkında yerel basına bilgi verilecek ve iki ekip arasında karşılıklı plaket takdimi yapılacak.

Yurt içinde ve yurt dışında kurduğu güçlü ilişkilerle birçok master derneğiyle dostluk bağları oluşturan Mağusa Futbol Masterleri, 2026 yılındaki ilk yurt dışı organizasyonunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bakü programını tamamlayacak olan kafilenin, 8 Haziran Pazartesi sabahı adaya dönmesi planlanıyor.