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Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

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Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, Anayasa’nın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Cumhurbaşkanı tarafından dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yasa, Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Mayıs tarihli 48’inci birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Basın örgütleri yanında, toplumun farklı kesimleri tarafından da eleştirilen yasa, öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilmişti.

Genel Kurul'da, yapılan değişiklikle yasada hapis cezaları kısmı çıkarılırken, para cezası kalmıştı.

- Yasa ne içeriyor?

Yasada yapılan düzenlemeyle ceza davalarında zanlıların; bazı durumlarda ise şikayetçi ve tanıkların isim ve fotoğraflarının kamuoyuna açık şekilde paylaşılması suç kapsamına alındı.

Yasaya eklenen 23B maddesi uyarınca, bir zanlının veya mahkum olmamış bir kişinin yargılandığı suçla ilgili olarak böyle bir yargılamada şikayetçi veya tanık olan bir kişinin açık ismini veya fotoğrafını kamuya açık bir şekilde yazan, gösteren, basan paylaşan veya herhangi bir yöntemle teşhir eden kişi hafif bir suç işlemiş sayılacak. Mahkumiyet halinde ise yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin iki katına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Bu fiili; basın, yayın, internet medyası veya sosyal medya aracılığıyla gerçekleştiren bir kişi hafif bir suç işlemiş sayılacak ve mahkumiyeti halinde ise yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin dört katına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Yasada bazı istisnalara da yer verilerek, firari bir zanlının veya yargılanan bir kişinin bulunması ya da yakalanmasına yardımcı olmak amacıyla isim ve fotoğraf paylaşılması halinde herhangi bir suç işlenmiş sayılmayacak.

Yargılanan zanlı veya sanığın veya böyle bir yargılamada şikayeti yapan veya tanık olan bir kişinin açık isim ve fotoğrafını teşhir etmeksizin yalnızca olayın veya yargı sürecinin haber değeri taşıyan yönleriyle kamuoyuna aktarılması veya haber konusu yapılması suç teşkil etmeyecek. Bu tür yayınlar, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek.

Yasada ayrıca “teminat süreleri, tutukluluk uygulamaları” gibi alanlarda da değişiklik yapıldı.

Yasada yapılan değişiklikle, mahkemelerdeki ilk soruşturma usulü de kaldırıldı.

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