Lefkoşa–Girne yolu, çalışmalar nedeniyle 30 Haziran'a kadar kapalı

İrsen Küçük Köprülü Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki Lefkoşa yönü, yol çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren trafiğe kapatıldı.

İrsen Küçük Köprülü Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki yolun Lefkoşa’ya gidiş güzergâhı bugünden itibaren trafiğe kapatıldı. Lefkoşa-Girne ana yolundaki yol yapım ve onarım çalışmalarının 30 Haziran’a kadar süreceği açıklandı.

Karayolları Dairesi'nden verilen bilgiye göre, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında Lefkoşa-Girne ana yolunda devam eden çalışma nedeniyle İrsen Küçük Köprülü Kavşak ile Gönyeli Çemberi arasında Lefkoşa’ya gidiş güzergâhındaki iki şerit bugünden itibaren trafiğe kapatılacak.

Girne yönüne gidiş güzergâhındaki iki şerit ise kontrollü şekilde hem geliş hem de gidiş için kullanılacak.

Bahse konu tarihlerde alternatif ulaşım İrsen Küçük Kuzey Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Lefkoşa-Girne ana yolunun bu bölümünü kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.