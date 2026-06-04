Sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge, periyodun ilk günleri Yüksek Basınç Sistemi ile ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31-34 ve sahillerde 27-30 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr ise, genellikle güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
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