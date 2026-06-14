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Rum Meteoroloji Dairesi sarı uyarı yayımladı: Sağanak ve dolu bekleniyor

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Rum Meteoroloji Dairesi, dağlık kesimler, iç bölgeler ve adanın güneydoğusunda etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sarı uyarı yayımladı.
Rum Meteoroloji Dairesi sarı uyarı yayımladı: Sağanak ve dolu bekleniyor

Rum Meteoroloji Dairesi, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sarı uyarı yayımladı.

Saat 11.00 ile 18.00 arasında geçerli olan uyarıda, dağlık kesimler, adanın güneydoğusu ve iç bölgelerde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Fırtına sırasında dolu yağışı görülebileceği, yağış miktarının ise bazı bölgelerde saatte 35 milimetrenin üzerine çıkabileceği kaydedildi. Rum Meteoroloji Dairesi, bölgenin zayıf alçak basınç sistemi ve istikrarsız hava kütlesinin etkisi altında olduğunu açıkladı Sabah saatlerinde özellikle batı bölgelerinde alçak bulutlar ve yer yer hafif sis görüldü. Gün içerisinde havanın genel olarak açık geçmesi beklenirken, zaman zaman bulutlanma yaşanacağı bildirildi.

Öğle saatlerinden itibaren gelişecek bulutların özellikle dağlık kesimlerde, güneydoğunun bazı bölgelerinde ve iç kesimlerde yerel sağanak ve münferit gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte dolu yağışı ihtimali de bulunuyor. Rüzgarın güneybatı ile kuzeybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette esmesi, öğleden sonra ise kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetlenerek saatte 4 ila 5 bofor şiddetine ulaşması öngörülüyor. Deniz genel olarak az dalgalı olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 dereceye, batı sahillerinde 27 dereceye, diğer kıyı bölgelerinde 30 dereceye ve yüksek kesimlerde 24 dereceye kadar yükselecek.

Gece saatlerinde havanın büyük ölçüde açık olması beklenirken, özellikle kıyı bölgelerinde alçak bulutlar görülebilecek. Gece ilerleyen saatlerde ve pazartesi sabahının ilk saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis oluşabileceği belirtildi. Gece sıcaklıklarının iç kesimlerde ve kıyılarda 20 derece, yüksek kesimlerde ise 14 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinde görülebilecek sis ve alçak bulutların dağılmasının ardından hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Öğleden sonra ise özellikle dağlık kesimler ve iç bölgelerde yerel sağanak veya münferit gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Pazartesi günü sıcaklığın Lefkoşa’da 34, Limasol ve Larnaka’da 31, Baf ve Girne’de 28, Troodos’ta ise 24 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre salıdan perşembeye kadar hava büyük ölçüde güneşli olacak. Sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasına doğru mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

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