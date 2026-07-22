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Tabipler Birliği: Aşırı sıcaklar yaşamı tehdit ediyor

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Güneş altında çalışma yasaklanmalıdır!
Tabipler Birliği: Aşırı sıcaklar yaşamı tehdit ediyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgalarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirterek, özellikle açık alanda çalışanların korunması amacıyla güneş altında çalışmanın belirli saatlerde yasaklanmasını istedi.

KTTB Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin her geçen yıl arttığı, buna bağlı hastalık ve ölümlerin de dünya genelinde yükseliş gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında güneş altında çalışan işçiler, tarım emekçileri, belediye çalışanları, güvenlik görevlileri, kuryeler ve diğer açık alan çalışanlarının yaşamı tehdit eden ciddi risklerle karşı karşıya olduğu belirtilerek, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla gelişen sıcak çarpmasının acil müdahale gerektiren ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir tablo olduğu kaydedildi.

Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

TABİPLER BİRLİĞİ, GÜNEŞ ÇARPMASININ BELİRTİLERİNİ PAYLAŞTI

  • "40°C’nin üzerinde yüksek ateş

  • Şiddetli baş ağrısı

  • Baş dönmesi ve sersemlik

  • Bulantı ve kusma

  • Bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu

  • Bayılma veya nöbet geçirme

  • Sıcak, kızarmış ve çoğu zaman kuru cilt

  • Hızlı nabız ve solunum

Bu belirtilerden biri görüldüğünde kişi derhal serin bir ortama alınmalı, üzerindeki fazla giysiler gevşetilmeli, soğutma uygulanmalı ve 112 Acil Sağlık aranmalıdır. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su verilmemelidir.

Sadece çalışanlar değil; 65 yaş üzerindeki bireyler, bebekler ve çocuklar, gebeler, kalp, akciğer, böbrek hastalığı olanlar ile diyabet hastaları da aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenmektedir.

TABİPLER BİRLİĞİ, ÖNERİLERİNİ DE SIRALADI

  • Mümkün olmadıkça 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın.

  • Gün boyunca sık sık su tüketin; susamayı beklemeyin.

  • Açık renkli, ince ve bol giysiler tercih edin.

  • Geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

  • Ağır fiziksel aktiviteleri günün serin saatlerine erteleyin.

  • Çocukları, yaşlıları ve evcil hayvanları hiçbir koşulda park halindeki araçlarda bırakmayın.

Aşırı sıcaklarda açık alanda çalışmak bir tercih değil, iş sağlığı ve güvenliği sorunudur. Devletin çalışanların yaşamını koruma yükümlülüğü vardır.

TABİPLER BİRLİĞİ, YAPILMASI GEREKENLERİ DE SIRALADI

  • Meteoroloji Dairesi tarafından yüksek sıcaklık uyarısı yapılan günlerde,

  • Özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında güneş altında yürütülen zorunlu olmayan tüm açık alan çalışmaları yasaklanmalıdır.

  • İşverenler çalışma saatlerini günün serin saatlerine göre yeniden düzenlemeli; çalışanlara gölgelik alan, yeterli içme suyu ve düzenli dinlenme araları sağlamalıdır.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklarda çalışmayı düzenleyen bağlayıcı iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gecikmeden yürürlüğe koymalıdır.

Hiçbir insan ekmeğini kazanırken hayatını kaybetmemeli, kalıcı sağlık sorunları yaşamamalıdır. Önlenebilir sıcaklık kaynaklı hastalıklar ve ölümler kader değildir. Bilimsel veriler doğrultusunda alınacak basit ancak kararlı önlemlerle bu riskler büyük ölçüde önlenebilir.

İnsan sağlığı ertelenemez. Aşırı sıcaklarda çalışanların korunması, devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur"

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